ترامب يعدُ العالم بمفاجأة لا مثيل لها

وفي ألقاه في مدينة بولاية ماريلاند، تحدث عن خطط لتطوير ترسانة المعدات العسكرية الأمريكية، مشيرا إلى أن لن تكتفي بالمسيرات الجديدة الفائقة، بل ستحصل أيضا على سفن وطائرات وصواريخ جديدة مصنعة بالكامل داخل وتحمل شعار "صُنع في الولايات المتحدة".وقال ترامب: "عندما ترون السلسلة الجديدة من الطائرات المسيرة، فلن تصدقوا عيونكم ببساطة. إنها المسيرات الأكثر تطورا في العالم، ولا يمكن لأحد حتى التفكير في منافستها".يوم الثلاثاء، أفادت الأمريكي، بأن القوات الأمريكية خسرت أكثر من 80 طائرة خلال العمليات العسكرية ضد ، وشكّلت الطائرات المسيّرة (بدون طيار) الجزء الأكبر منها بواقع 47 طائرة.من جانبها ذكرت وكالة بلومبرغ، أن البنتاغون يخطط لبدء إنتاج مكثف للطائرات المسيّرة الهجومية منخفضة التكلفة من طراز " " (LUCAS) في الولايات المتحدة بسعر يقدر بنحو 55 ألف دولار للوحدة. ويهدف هذا المشروع، المستوحى من تصميم الطائرات الإيرانية المسيرة " Shahed "، إلى توفير بديل جزئي للصواريخ المجنحة الباهظة في الترسانة العسكرية.