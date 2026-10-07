الذكاء الاصطناعي ينقذ التجارة العالمية من قبضة الرسوم والحروب

وبحسب تقرير لـ" " بالتعاون مع كلية ستيرن لإدارة الأعمال في ، من المتوقع أن تنمو تجارة السلع العالمية بنسبة 4.6% خلال 2026، ارتفاعاً من توقعات سابقة عند 3.6%، فيما رُفعت توقعات نموها في 2027 إلى 3.6%.وأشار التقرير إلى أن السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي شكلت نحو 76% من نمو تجارة السلع العالمية خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ42% خلال 2025، مع تصاعد الاستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.وفي المقابل، شهدت سلاسل الإمداد تحولات لافتة، إذ ارتفعت واردات من تايوان بنسبة 57% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ومن 44% وكوريا الجنوبية 28%، مقابل تراجع الواردات من بنسبة 16%.ورغم تأثير الحروب والسياسات الحمائية، خلص التقرير إلى أن التجارة العالمية أظهرت قدرة كبيرة على التكيف، فيما سجل مؤشر الترابط العالمي مستوى قياسياً بلغ 25.8% خلال 2025، في مؤشر على استمرار العولمة رغم التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.