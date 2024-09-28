حصيلة ضحايا "الغارات الإسرائيلية" على لبنان اليوم

أعلنت اللبنانية، السبت، عن حصيلة ضحايا "الغارات الإسرائيلية" على .

وأصدر عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيانا، أعلن فيه أن "العدوان الإسرائيلي على المناطق اللبنانية أدى إلى استشهاد 33 شخصا وإصابة 195 بجروح".

وكان حزب اللبناني نعى، السبت، أمينه العام حسن نصر الله، بعد أن أعلن "الجيش الإسرائيلي"، السبت "نجاح" عملية اغتياله أمس في ضاحية بيروت الجنوبية.