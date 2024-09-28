انفجارات عدة في دير الزور السورية

شهدت محافظة السورية، انفجارات عدة، بينها داخل قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية.



وذكرت وسائل إعلام سورية أن "انفجارات وقعت في قاعدة كونيكو التي تتمركز فيها قوات أمريكية في ريف دير الزور".

الى ذلك، أفادت وسائل إعلام، بـ"وقوع انفجارات لم تعرف طبيعتها استهدفت محافظة في سوريا".

وأضافت "وقوع ثلاثة انفجارات في وقت مبكر بمنطقة عند الحدود العراقية السورية".

ودوت انفجارات، مساء السبت، بريف الغربي في سوريا، بحسب لحقوق الانسان.