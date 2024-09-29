أكثر من مليون شخص.. النازحون بلبنان خلال 6 أيام يعادلون نازحي معارك داعش خلال شهر

وقال رئيس خلية الأزمة الحكومية ووزير البيئة اللبناني ناصر إن نحو مليون لبناني نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على منذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري، بينهم مئات الآلاف نزحوا منذ أمس فقط، بحسب رويترز.وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، قد أعلن في وقت سابق أن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا داخليا في جراء الهجمات الإسرائيلية.وكان قد سجل حوالي مليون نازح بفعل المعارك مع تنظيم خلال شهر، في عام 2014.