اغتيال قيادي كبير في حزب الله اللبناني.. من هو "نبيل قاووق"؟

نيوز – دوليات



أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن اغتيال عضو في حزب نبيل قاووق بالغارة التي استهدفت منطقة الشياح في العاصمة اللبنانية بيروت.







وأضاف البيان أن "قاووق كان يُعتبر مقربا من أبرز قيادات منظمة حزب وتورط بشكل مباشر في الترويج على مخططات ضد إسرائيل ومواطنيها حتى في الأيام الأخيرة".



وتابع: "انضم المدعو قاووق إلى حزب خلال ثمانينيات القرن الماضي كما وكان عبارة عن خبرات رئيسي في مجال عمله. كما وعمل سابقًا مسؤول منطقة بالنيابة عن المجلس التنفيذي، ومسؤول منطقة ونائب رئيس المجلس التنفيذي".



وأوضح البيان أن "قاووق كان يظهر في وسائل الإعلام في مناسبات عديدة ليمثل حزب أمام المجتمع الشيعي، وكان يدلي بتصريحات تتناول المجالات السياسية، والعسكرية والاستراتيجية". وقال المتحدث في بيان الأحد، إن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت مساء أمس وقضت على نبيل قاووق مسؤول وحدة الأمن الوقائي وأحد أعضاء التابع لحزب اللبناني".وأضاف البيان أن "قاووق كان يُعتبر مقربا من أبرز قيادات منظمة حزب وتورط بشكل مباشر في الترويج على مخططات ضد إسرائيل ومواطنيها حتى في الأيام الأخيرة".وتابع: "انضم المدعو قاووق إلى حزب خلال ثمانينيات القرن الماضي كما وكان عبارة عن خبرات رئيسي في مجال عمله. كما وعمل سابقًا مسؤول منطقة بالنيابة عن المجلس التنفيذي، ومسؤول منطقة ونائب رئيس المجلس التنفيذي".وأوضح البيان أن "قاووق كان يظهر في وسائل الإعلام في مناسبات عديدة ليمثل حزب أمام المجتمع الشيعي، وكان يدلي بتصريحات تتناول المجالات السياسية، والعسكرية والاستراتيجية".

ولم يعلق حزب بعد على إعلان اغتيال قاووق، لكن أنصارا له نشروا رسائل نعي له منذ أمس السبت، وفق ما أوردته وكالة رويترز.



وأمس السبت، نعى حزب اللبناني أمينه العام السيد حسن نصر الله، الذي أعلنت "إسرائيل" عن اغتياله بضربة استهدفت مقر الحزب في الضاحية من بيروت يوم الجمعة.