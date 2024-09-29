حفرة عميقة.. شاهد مكان اغتيال السيد حسن نصر الله (فيديو)

مكان اغتيال الشهيد القائد #السيد_حسن_نصر_الله في #الضاحية_الجنوبية pic.twitter.com/Nt53yBojeS
— عماد علي || 🇾🇪 ✍🏼EMAD (@Emadali713) September 29, 2024
مكان اغتيال الشهيد القائد #السيد_حسن_نصر_الله في #الضاحية_الجنوبية pic.twitter.com/Nt53yBojeS
من مكان اغتيال حسن نصر الله pic.twitter.com/ZQHwAOS1aF
— Khaled Selmi (@khaledselmiks) September 29, 2024
من مكان اغتيال حسن نصر الله pic.twitter.com/ZQHwAOS1aF
عناصر #حزب_الله في مكان اغتيال #حسن_نصرالله في #الضاحية_الجنوبية pic.twitter.com/VSFxv2lTkC
— A (@ahmed_ittihad94) September 28, 2024
عناصر #حزب_الله في مكان اغتيال #حسن_نصرالله في #الضاحية_الجنوبية pic.twitter.com/VSFxv2lTkC