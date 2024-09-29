حفرة عميقة.. شاهد مكان اغتيال السيد حسن نصر الله (فيديو)

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت تمكنه من اغتيال السيد نصر الله، في غارة جوية الجمعة، شنتها مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-35" على موقع بمنطقة حارة حريك في بيروت الجنوبية، المعقل الرئيسي لحزب الله، ولاحقا أقر حزب باغتيال أمينه العام.





من مكان اغتيال حسن pic.twitter.com/ZQHwAOS1aF — Khaled Selmi (@khaledselmiks) September 29, 2024

وحسبما أظهرته تلك المشاهد، فإن الحفرة التي خلفتها الغارة عميقة جدا مما قوة المتفجرات المستخدمة وقدراتها الخارقة للتحصينات.كما أظهرت المشاهد تسوية عدد من المباني بالأرض، إضافة إلى استمرار آثار الدخان في بعض جنبات المنطقة المستهدفة.وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت إن طائرات من السرب 69 أسقطت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات تزن طنا من المتفجرات، في عملية اغتيال .وذكرت صحيفة الإسرائيلية أن المعلومات التي استخدمتها القوات جاءت من شعبة الاستخبارات العسكرية، ولا سيما 8200.من جانبها، نقلت صحيفة تايمز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه تم تتبع مكان الأمين العام لحزب لعدة شهور قبل عملية اغتياله، وإن قرار اغتياله اتُخذ الأسبوع الماضي حين شعر القادة الإسرائيليون بتضاؤل فرص استهدافه واختفائه في مكان مختلف.ووفقا للمسؤولين الإسرائيليين فقد تم التخطيط لعملية اغتيال خلال الأسبوع الجاري.