البيت الأبيض عن تصريحات إيران: ننتظر لنرى ماذا ستفعل

وقال كيربي في حوار من شبكة "سي إن إن" CNN: "نواصل الحديث إلى الإسرائيليين بشأن الخطوة الصحيحة التالية في لبنان"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تنتظر لترى مساعي حزب الله لشغل فراغ القيادة".كما أشار المتحدث باسم بالبيت الأبيض بالقول إن "حرب شاملة مع حزب الله أو إيران ليست السبيل لإعادة السكان إلى ديارهم في شمال إسرائيل بأمان".كيربي أضاف أن "دعم أميركا لأمن إسرائيل صلب وهذا لن يتغير".وقتلت إسرائيل السيد حسن في غارة جوية كبيرة على مقر القيادة المركزي لحزب الله في الضاحية لبيروت يوم الجمعة.وأكد حزب الله، السبت مقتل أمينه العام السيد حسن في غارة إسرائيلية عنيفة في بيروت معقل الحزب.من جهته، اتهم وزير خارجية إيران عراقجي، الأحد، أميركا بأنها شريكة في اغتيال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، متوعداً بالقول: "اغتيال لن يمر دون رد".وقال وزير خارجية إيران إن "إسرائيل لن تنعم بالهدوء بسبب ما تفعله في لبنان".كما أكد عراقجي أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية عن مقتل نائب قائد الحرس الثوري الإيراني في بيروت نيلفروشان".وكتب عراقجي في رسالة تعزية إلى قائد الحرس الثوري الإيراني، سلامي: "جريمة اغتيال العميد نيلفروشان لن تبقى من دون رد"، حسبما أفاد الصحافي لوزارة الإيرانية.وأضاف عراقجي أن "وزارة ستستغل "كافة الفرص السياسية والدبلوماسية والقانونية والدولية لتقديم المجرمين ومناصريهم إلى العدالة"، بحسب تعبيره.