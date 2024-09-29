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البيت الأبيض عن تصريحات إيران: ننتظر لنرى ماذا ستفعل
دوليات
2024-09-29 | 09:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
3,868 مشاهدة
أكد المتحدث باسم
مجلس
الأمن القومي
بالبيت الأبيض جون كيربي،
اليوم
الأحد، ان واشنطن تسمع تصريحات تخرج من
طهران
وتنتظر لترى ماذا ستفعل.
وقال كيربي في حوار من شبكة "سي إن إن" CNN: "نواصل الحديث إلى الإسرائيليين بشأن الخطوة الصحيحة التالية في لبنان"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تنتظر لترى مساعي حزب الله لشغل فراغ القيادة".
كما أشار المتحدث باسم
مجلس
الأمن القومي
بالبيت الأبيض بالقول إن "حرب شاملة مع حزب الله أو إيران ليست السبيل لإعادة السكان إلى ديارهم في شمال إسرائيل بأمان".
كيربي أضاف أن "دعم أميركا لأمن إسرائيل صلب وهذا لن يتغير".
وقتلت إسرائيل السيد حسن
نصر الله
في غارة جوية كبيرة على مقر القيادة المركزي لحزب الله في الضاحية
الجنوبية
لبيروت يوم الجمعة.
وأكد حزب الله، السبت مقتل أمينه العام السيد حسن
نصر الله
في غارة إسرائيلية عنيفة في
ضاحية
بيروت
الجنوبية
معقل الحزب.
من جهته، اتهم وزير خارجية إيران
عباس
عراقجي، الأحد، أميركا بأنها شريكة في اغتيال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، متوعداً بالقول: "اغتيال
نصر الله
لن يمر دون رد".
وقال وزير خارجية إيران إن "إسرائيل لن تنعم بالهدوء بسبب ما تفعله في لبنان".
كما أكد عراقجي أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية عن مقتل نائب قائد الحرس الثوري الإيراني في بيروت
عباس
نيلفروشان".
وكتب عراقجي في رسالة تعزية إلى قائد الحرس الثوري الإيراني،
حسين
سلامي: "جريمة اغتيال العميد نيلفروشان لن تبقى من دون رد"، حسبما أفاد
المكتب
الصحافي لوزارة
الخارجية
الإيرانية.
وأضاف عراقجي أن "وزارة
الخارجية
ستستغل "كافة الفرص السياسية والدبلوماسية والقانونية والدولية لتقديم المجرمين ومناصريهم إلى العدالة"، بحسب تعبيره.
المحرر
سعد أحمد
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