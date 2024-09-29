حزب الله: استهدفنا قوة صهيونية لدى دخولها لموقع راميا في جنوب لبنان

نيوز - دولي

اعلن حزب اللبناني، عن استهداف قوة صهيونية لدى دخولها لموقع راميا .

وقالت المقاومة الإسلامية للحزب في بيان تابعته نيوز، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن وشعبه، وبعد مراقبة ومتابعة لقوة إسرائيلية ولدى دخولها إلى موقع راميا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم، بقذائف المدفعية".

وأكدت "تحقيق إصابات مباشرة فيها".