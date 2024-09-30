اكثر من 460 بين شهيد وجريح في لبنان خلال 24 ساعة الماضية

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، ان 105 شهداء و 359 جريحا حصيلة غارات العدو الإسرائيلية في الساعات الاربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت".وتشهد لبنان اليوم الثامن من العدوان الإسرائيلي والغارات التي بدأت منذ 23 سبتمبر، وادت حتى الان الى استشهاد واصابة الالاف، فضلا عن نزوح اكثر من مليون لبناني، ومغادرة اكثر من 70 الف منهم الى خارج البلاد.