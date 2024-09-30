حزب الله يقصف قاعدة الناعورة بصلية من صواريخ فادي 2

وذكر الحزب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 30-09-2024 قاعدة الناعورة بصلية من صواريخ فادي 2".