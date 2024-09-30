متى يبدأ التوغل البري الإسرائيلي في لبنان؟

السومرية نيوز – دولي

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الاثنين، أن تل أبيب أبلغت واشنطن بخطط قريبة لتنفيذ عملية برية محدودة النطاق في الأراضي اللبنانية.

ووفقا للتقارير، فإن العملية البرية التي تخطط لها إسرائيل ستكون أصغر حجما من حرب لبنان الثانية التي جرت عام 2006.

كما أشارت صحيفة "جيرزواليم بوست" إلى أن الجيش الإسرائيلي يتجه بشكل متسارع نحو اجتياح بري لمناطق جنوب لبنان، لافتة إلى أن التحضيرات تسير بشكل أسرع مما كان متوقعا.

يأتي ذلك في ظل التلميحات الإسرائيلية المتواترة بشأن بدء قريب للعمليات البرية في لبنان، والتي شملت كذلك إحاطات لوسائل الإعلام الإسرائيلية وتصريحات لغالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، مع جنود المشاة خلال تدريبات عسكرية مكثفة أجريت مؤخرا تحاكي قتالا بريا في لبنان، وفي موزاة استدعاء لواءين من قوات الاحتياط ونقل الثقل العسكري من قطاع غزة إلى لبنان.

متى تبدأ عملية التوغل؟

وذكرت شبكة CBS الامريكية انه "من المحتمل أن تبدأ العملية البرية الاسرائيلية في لبنان اليوم".

فيما نشرت سي بي أس عن مسؤول أمريكي قوله ان "إسرائيل أبلغتنا أن العملية البرية التي ستشنها جنوب لبنان ستبدأ وشيكة وقد تبدأ الليلة".

كما ذكرت مصادر صحفية ان "التوغل البري في لبنان من المرجح أن يبدأ ليلًا او ظهر الغد".

فيما ذكرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، ان التوغل البري الإسرائيلي في لبنان، لم يحصل بعد، ونواصل المناقشات معهم حول أفضل السبل قدما".