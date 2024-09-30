قصف غير مسبوق بالمدفعية والدبابات على الخيام وكفركلا والوزاني جنوب لبنان

السومرية نيوز – دولي

ذكرت وسائل إعلامية، ان الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية والدبابات بلدات الخيام وكفركلا والوزاني وكفرشوبا و العديسة في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وأضافت أن "إسرائيل تشن بوتيرة غير مسبوقة قصفا مدفعيا على بلدات القطاع الشرقي".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فرض منطقة عسكرية مغلقة في منطقة المطلة ومسغاف عام وكفر غلعادي بناء على تقييم الوضع.

وأفاد المتحدث في بيان بأن "الدخول إلى هذه المناطق يعتبر ممنوعا بأوامر من الجيش الإسرائيلي".

فيما أشارت صحيفة "معاريف" إلى أن هذا الإعلان قد يكون تمهيدا لبدء عملية برية في الحرب مع لبنان.