تطورات الأوضاع الميدانية جنوبي لبنان

كشف مسؤول أمريكي، الاثنين، أن "إسرائيل" بدأت بالفعل عمليات استطلاع ونشر مهندسين لتنفيذ مهام مثل اختراق الحواجز، فيما قصفت دبابات "إسرائيلية" بلدات لبنانية عدة.

ولفت المسؤول الأمريكي بحسب "إن بي سي" الى أن "إسرائيل نشرت 5 ألوية على الحدود لكن لا يتوقع أن تتحرك جميعها".

وأضاف "من المقرر أن تكون عملية إسرائيل محدودة النطاق والمدة وتستهدف مخازن أسلحة حزب الله".

الى ذلك، أشارت وسائل إعلام الى "وجود قصف بالدبابات الصهيونية على مناطق جنوبي لبنان"، موضحة أن "الدبابات الإسرائيلية تقصف بلدتي الخيام وكفركلا جنوبي لبنان".

ولفتت الى أن "مقاتلات إسرائيلية تلقي بالونات حرارية في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية ومناطق في جنوب لبنان"، مؤكدة أن "قصفا إسرائيليا بالقذائف الحارقة على محيط بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان".

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "الجيش الإسرائيلي يوسع القصف المدفعي ليشمل مناطق إضافية على طول الحدود مع لبنان".

في المقابل دوت صفارات الإنذار في "شتولا شمالي إسرائيل"، بحسب وسائل إعلام.

وتشهد لبنان منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد.