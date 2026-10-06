الداخلية الفرنسية تعلن توقيف 488 شخصا خلال احتجاجات اليوم

وقالت الداخلية الفرنسية، "توقيف 488 شخصا خلال احتجاجات اليوم وإصابة 43 من أفراد الشرطة والدرك".

وكان الفرنسي أعلن، اليوم الثلاثاء، تعليق العملية التعليمية في المدارس الثانوية يومي الخميس والجمعة، استجابةً للاحتجاجات الطلابية المتواصلة للأسبوع الثاني.وتشهد عدة مدن فرنسية احتجاجات طلابية، تخللت بعضها اشتباكات مع قوات الأمن، فيما يطالب المحتجون بمعالجة الاكتظاظ في الجداول الدراسية، ونقص الكوادر التعليمية ومشكلات هيكلية أخرى في قطاع التعليم.