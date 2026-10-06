هجوم بزوارق مسيّرة يستهدف ناقلة نفط في البحر الأسود

وجاء في بيان للنقل الروسية، صدر عقب اجتماع لقيادة الاستجابة للهجوم على ناقلة النفط "أفراماكس ريو" قبالة سواحل : "تعرضت سفينة محملة بالنفط، ترفع العلم الليبيري، لهجوم بزوارق مسيّرة".وأضاف البيان: "يمكن البدء بعمليات الإخماد بمجرد انحسار حدة الحريق، وعندما تتمكن سفن الإنقاذ من الاقتراب بأمان من الناقلة والموارد المتاحة كافية للتعامل مع تداعيات الحادث".وأوضحت ، أنه تم عقد اجتماع مع قيادة العمليات للرد على الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط "أفراماكس ريو" قبالة سواحل البحر الأسود.وأفادت بأنه تم إنقاذ طاقمها المكون من 23 فردا (جميعهم مواطنون هنود)، وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع أي إصابات".