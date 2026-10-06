ترامب يعلن عبور ملايين براميل النفط مضيق هرمز خلال يومين

أعلن الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، عن عبور ملايين براميل النفط خلال يومين.

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وقال في كلمة له، "ملايين براميل النفط عبرت خلال اليومين الماضيين ووضعنا جيد ووضع سيئ".

وأضاف " الإيراني استقال وقال إن البلاد لا تملك اقتصادا ولا نفطا ولا شيئا"، مردفا "المشكلة الكبرى بشأن إيران هي أنه لا أحد يعلم من يقود البلاد".

ويأتي حديث ترامب في ظل تصاعد النزاع بين إيران والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.