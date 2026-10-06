تقرير يكشف خسائر الولايات المتحدة في المواجهة مع إيران

وأكد التقرير المحدث أن أكثر من 80 طائرة ومروحية تابعة للجيش الأمريكي دُمّرت أو أعطبت منذ بدء العمليات القتالية ضد .وجاء في التقرير: "81 طائرة أو مروحية، بما في ذلك الطائرات بدون ، والتي يعتقد أنها فقدت أو تضررت خلال العمليات الأمريكية ضد إيران منذ 28 فبراير".ووفقا للتصنيف الوارد في التقرير، من بين 81 طائرة ومروحية فُقدت أو تضررت، كانت 47 منها طائرات بدون طيار، و21 طائرة قتالية تكتيكية، و13 مروحية، وقد دُمّرت 54 طائرة بالكامل أو صُنّفت كخسارة قتالية مؤكدة، في حين تعرضت 27 طائرة أخرى لأضرار بالغة وخرجت للصيانة مبدئيا.وشدد معدو التقرير على أن الأرقام الواردة فيه أولية وقد تخضع للتعديل نظرا لطبيعة السرية المفروضة، واستمرار العمليات القتالية، وصعوبات التحقق من البيانات.