الجيش اللبناني يعيد انتشاره جنوبي البلاد

أفادت وسائل إعلام، مساء الاثنين، بإعادة انتشار الجيش اللبناني جنوبي البلاد.

وقال تلك الوسائل، إن "الجيش اللبناني أعاد انتشاره في عدد من النقاط الحدودية جنوبي البلاد".

الى ذلك، ذكر مصدر أمني لبناني، أن "إعادة انتشار الجيش جاء نتيجة للتهديدات الإسرائيلية".

وكشف مسؤول أمريكي، الاثنين، أن "إسرائيل" بدأت بالفعل عمليات استطلاع ونشر مهندسين لتنفيذ مهام مثل اختراق الحواجز.

وتشهد لبنان منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد.