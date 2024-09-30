سماع دوي انفجارات في سماء دمشق

وأكدت وكالة "سانا" سماع دوي انفجارات عديدة في محيط دمشق.

وأعلن التلفزيون السوري أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة".

الى ذلك، أفادت إذاعة "شام إف إم" في دمشق، "بتجدد سماع دوي انفجارات متتالية في المدينة والدفاعات الجوية تتعامل مع أهداف معادية في محيط العاصمة وسط تصاعد لألسنة الدخان في محيط منطقة المزة".