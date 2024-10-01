الإمارات تصدر بيانا بعد هجوم إسرائيل البري على لبنان

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن أبو ظبي قلقة من "تداعيات انزلاق هذه الأوضاع الخطيرة وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة".وأكدت في بيان منسوب لوزارة الخارجية، على موقف الإمارات "الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، وعلى وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة التحديات".ودعت الخارجية إلى "ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف تصاعد القتال لمنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية".