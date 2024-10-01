الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لسكان جنوب لبنان

السومرية نيوز – دولي

اصدر الجيش الإسرائيلي، تحذيرا لسكان جنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلامية في خبر تابعته السومرية نيوز، ان "نطالب سكان جنوب لبنان بعدم التحرك بالمركبات من الشمال لجنوب نهر الليطاني".

واعلن الجيش الإسرائيلي ان العملية بلبنان تتم بمشاركة لواء الكوماندوز وقوات المظلات والمدرعات.