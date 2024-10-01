شركة لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب

السومرية نيوز – دولي

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن تمديد تعليق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى 1 تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك عقب توغل قواته داخل الأراضي اللبنانية، حيث قال الجيش الإسرائيلي، إن "معارك عنيفة تدور مع حزب الله في جنوب لبنان"، فيما أعلنت الأخيرة أنها استهدفت قوات إسرائيلية عبر الحدود في المطلة، بنيران مدفعية.

جاء ذلك بعدما شهد قضاء مرجعيون جنوب لبنان حركة نزوح من بعد التحذير الإسرائيلي.

فيما اكدت هيئة الإغاثة اللبنانية ان "كميات كبيرة من المساعدات ستصل الجمعة المقبلة".