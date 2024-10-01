الداخلية اللبنانية تصدر توضيحا بشأن اقتحام نازحين لممتلكات خاصة وإشغالها

– دولي

أصدرت اللبنانية، توضيحا بشأن اقتحام نازحين لممتلكات خاصة وإشغالها.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "نحو مليون لبناني ومقيم نزحوا إلى مناطق أُخرى أكثر أمانًا اثر العدوان الإسرائيلي على لبنان"، مبينة ان "عددا قليلا جدًا منهم عمدوا إلى الدخول إلى ممتلكات خاصة وإشغالها، فيما قام بعض الأشخاص بتصوير ذلك ونشره على وسائل التواصل الإجتماعي بأسلوب مبالغ فيه يوحي بفوضى عارمة، مما يؤدّي إلى إثارة البلبلة والنزاعات بين المواطنين".

وأضافت ان "قوى الأمن الداخلي عملت وتعمل على إخراجهم من الممتلكات الخاصة بعد تأمين أماكن بديلة لهم بالتنسيق مع لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية"، داعية المواطنين الى "التحلّي بالمسؤولية وعدم الانجرار إلى عملية تصوير الدخول إلى الأماكن الخاصة ونشرها عبر وإعادة تداولها، ما قد يؤدي إلى ردود مضادة عليها، حيث ان هذه التصرّفات المتسرّعة لا تحلُّ المشكلة، إنما تُفضي إلى التشرذم والتباعد في هذا الظرف العصيب الذي يمرّ به لبنان، الذي نحن بأحوَج وقت إلى الوحدة والتعاضد والتكاتف".

وأكدت "اننا جاهزون لتلقّي الشكاوى عن مثل هذه الحالات على رقم الطوارئ 112، وعلى رقمَي غرفة عمليات المديرية العامة 612747-01 أو 422128-01".