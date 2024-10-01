غداً.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مفتوحة وطارئة

يعقد الأمن الدولي، جلسة مفتوحة وطارئة يوم غد .

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مفتوحة وطارئة غدا بشأن التطورات في الأوسط".

ونفذت إيران، مساء الثلاثاء، هجوما بعشرات الصواريخ ضد "إسرائيل" شملت العديد من الأهداف العسكرية المهمة، بحسب الحرس الثوري الإيراني.