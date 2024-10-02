القوات اليمنية تنفذ عملية صاروخية ضد أهداف عسكرية للكيان الصهيوني

وجاء في بيان القوات المسلحة اليمنية، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "انتصاراً لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعماً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفتْ مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة نوع قدس5".وأضاف، أن "الصواريخ تمكنت من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم العدو عن نتائج العملية".واستطرد البيان، أن "القوات المسلحة اليمنية باركت عملية "الوعد الصادق" الإيرانية الثانية ضد العدو الصهيوني وتؤكد استعدادها للمشاركة في أي عمليات عسكرية مشتركة ضد العدو الصهيوني انتصاراً للشعبين الفلسطيني واللبناني ورداً على أي عدوان يطال جبهات الإسناد".ونوه، بأن "استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للعدو الصهيوني يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار وأنها لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان".