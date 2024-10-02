وزير الدفاع الايراني يكشف نتائج عملية " وعد الصادق 2" ضد إسرائيل

وفي تصريح للصحفيين عقب للحكومة الإيرانية، قال وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده، الأربعاء، إن "نسبة نجاح عملية الوعد الصادق الثانية التي استهدفت إسرائيل الليلة الماضية تجاوزت الـ 90 بالمائة".وأضاف "عملية الصادق 2 كانت ممتازة وتستند إلى ميثاق الأمم المتحدة، وكانت بمثابة إجراء مضاد وكانت قانونية تمامًا".وأشار إلى أن "جميع الأهداف كانت عسكرية، وتم استهداف ثلاث قواعد عسكرية ومركز استخباراتي، كانت تستخدم ضد إيران"، مؤكداً "لم نستهدف المدنيين بتاتا وسنرد على أي رد".ومساء يوم الثلاثاء، قامت إيران بأكبر مقامرة على الإطلاق عندما أطلقت نحو 200 صاروخ باليستي على مدن في جميع أنحاء إسرائيل، وهو هجوم قد يكون بداية لحرب إقليمية من شأنها أن تترك الأمن العالمي في مهب الريح، وفق تحليل لصحيفة البريطانية كتبه الخبير في الشرق الأوسط أدريان بلونفيلد.ويأتي هجوم إيران، بعد أسابيع من تصعيد الصراع مع حزب الله اللبناني المدعوم من طهران، والذي يعاني من مقتل زعيمه حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية.وحذرت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، إيران التي تعهدت بالرد على الهجمات الإسرائيلية المتوسعة على وكلائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.وفي هجومها في أبريل/نيسان الماضي، أطلقت إيران أكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار على إسرائيل بعد أن ضربت غارة إسرائيلية مجمع سفارتها في دمشق، مما أسفر عن مقتل العديد من كبار القادة الإيرانيين.وكان الهجوم في ذلك الشهر متوقعا بشكل واضح وتسبب في أضرار محدودة حيث اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية، بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، معظم القذائف قبل أن تصل إلى المجال الجوي الإسرائيلي.