أول دولة أوروبية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني إثر قصف إسرائيل

– دولي

استدعت وزارة الألمانية، القائم بأعمال في برلين، على خلفية هجمات شنها الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية على إسرائيل، عبر سلسلة من الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، وفق متحدث باسم الوزارة.

وبذلك تكون المانيا أول أوروبية تستدعي دبلوماسيًّا إيرانيًّا على خلفية تلك الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، عن المتحدث باسم وزارة الألمانية، سيباستيان فيشر، قوله للصحفيين: "لقد استدعينا القائم بالأعمال الإيراني في برلين".

وأضاف أن "السفير لم يكن في برلين، لهذا السبب جاء القائم بأعمال إلى وزارة بدلًا منه".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، نصحت وزارة الألمانية رعاياها بمغادرة إيران فورًا؛ بسبب تزايد التوترات في المنطقة.

وعقب الهجمة الصاروخية الإيرانية، طلب المستشار الألماني أولاف شولتس، من حزب الله وإيران التوقف عن مهاجمة إسرائيل، مشيرًا إلى أن "الهجمات الإيرانية تهدد بإشعال النار في المنطقة بأكملها".

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، قال شولتس: "نواصل العمل مع الشركاء للعمل على وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله".