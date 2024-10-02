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أول دولة أوروبية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني إثر قصف إسرائيل
دوليات
2024-10-02 | 11:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,717 مشاهدة
السومرية نيوز
– دولي
استدعت وزارة
الخارجية
الألمانية، القائم بأعمال
السفارة الإيرانية
في برلين، على خلفية هجمات شنها الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية على إسرائيل، عبر سلسلة من الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، وفق متحدث باسم الوزارة.
وبذلك تكون المانيا أول
دولة
أوروبية تستدعي دبلوماسيًّا إيرانيًّا على خلفية تلك الهجمات الصاروخية على إسرائيل.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، عن المتحدث باسم وزارة
الخارجية
الألمانية، سيباستيان فيشر، قوله للصحفيين: "لقد استدعينا القائم بالأعمال الإيراني في برلين".
وأضاف أن "السفير لم يكن في برلين، لهذا السبب جاء القائم بأعمال
السفارة الإيرانية
إلى وزارة
الخارجية
بدلًا منه".
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، نصحت وزارة
الخارجية
الألمانية رعاياها بمغادرة إيران فورًا؛ بسبب تزايد التوترات في المنطقة.
وعقب الهجمة الصاروخية الإيرانية، طلب المستشار الألماني أولاف شولتس، من حزب الله وإيران التوقف عن مهاجمة إسرائيل، مشيرًا إلى أن "الهجمات الإيرانية تهدد بإشعال النار في المنطقة بأكملها".
وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، قال شولتس: "نواصل العمل مع الشركاء للعمل على وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله".
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