مسؤول أمريكي يتحدث عن "خيارات الرد" على إيران

تحدث مسؤول أمريكي، الأربعاء، عن خيارات الرد "الإسرائيلي" على إيران.​

وقال المسؤول الأمريكي بحسب "الجزيرة نت"، "من بين الخيارات ضرب جماعات مدعومة من إيران أو توجيه ضربة الحرس الثوري باليمن أو سوريا".

الى ذلك نقلت صحيفة "بوليتيكو"، عن مسؤولين في قولهم، إن "إدارة بايدن تسعى لتقليص حجم الرد الإسرائيلي بدلا من منعه بشكل كامل".

وأضافوا "واشنطن تتواصل بشكل مع تل أبيب بشأن الرد على إيران والذي قد يشمل ضربة عسكرية"، مؤكدين أن "غضب بايدن زاد مؤخرا مع تقلص تأثيره على نتنياهو وتحولت المكالمات بينهما لمشادات".

ونفذت إيران، مساء أمس الثلاثاء، هجوما بعشرات الصواريخ ضد "إسرائيل" شملت العديد من الأهداف العسكرية المهمة، بحسب الحرس الثوري الإيراني.