دوي انفجار في بيروت بعد غارة استهدفت مبنى

أفادت وسائل إعلام، بدوي انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت.

ولم تذكر الوسائل المزيد من التفاصيل بشأن التفجير وطبيعته.

الى ذلك، قالت وسائل إعلام، إن "غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة الباشورة في العاصمة اللبنانية بيروت"، موضحة أن "غارة إسرائيلية استهدفت مركز إسعاف لحزب االله في قلب بيروت".

وشهدت مناطق جنوبي لبنان، مساء الأربعاء، غارات "إسرائيلية" عدة مع قصف مدفعي.



وتشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.