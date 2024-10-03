وفاة مُذيع عراقي في السويد.. من هو "سلام زيدان"؟

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ وفاة الإعلامي العراقي في المهجر بعيدا عن الوطن، متسائلين عن سبب وفاته المفاجئة، التي لم يتم الكشف عنها من قبل أسرة الإعلامي الراحل أو المقربين منه.لكن من عائلة الإعلامي العراقي في السويد، طلب عدم الإفصاح عن هويته، أكد أن وفاة زيدان طبيعية، نافيا أي شكوك بشأن وجود شُبهة جنائية حول وفاته.وأضاف المصدر قائلا: "الإعلامي العراقي سلام زيدان عمره كبير، والوفاة كانت طبيعية، ولا صحة لأي شكوك، وأرد من جانبي على هذا الأمر، لقد كان يمر بظروف صحية غير مُستقرة خلال الفترة الأخيرة التي سبقت وفاته".يُشار إلى أن الإعلامي العراقي سلام زيدان شغل مناصب عديدة في الإعلام العراقي، فقد عمل مذيعاً لإذاعة جمهورية في العاصمة بغداد، خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي، ثم أصبح مقدما لنشرات الرئيسة في تلفزيون خلال التسعينيات، واستمر بالحضور الإعلامي والإقامة في وطنه حتى عام 2003.هاجر سلام زيدان إلى السويد للإقامة فيها مع زوجته المُذيعة نوال عبد الكريم وابنته، واستقروا هناك حتى اليوم.