مطار ميازاكي في اليابان يعاود نشاطه بعد إغلاقه بسبب قنبلة

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”، أن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليابانية غادرت إلى فوكوكا صباح اليوم، في أول رحلة منذ إغلاق المطار يوم أمس الأربعاء، للتحقيق في الحادث وإصلاح ممر الطائرات بعد العثور على حفرة يبلغ قطرها 7 أمتار وعمقها متر واحد.وأضافت أنه من المتوقع أن تسير الرحلات بشكل طبيعي باستثناء الرحلات التي لا تتوفر فيها طائرات.