صفارات الإنذار تدوي في "الجليل الأعلى"

وبحسب وسائل الإعلام، "دوت صفارات الإنذار في صفد ومحيطها في الأعلى، كما دوت صفارات الإنذار في منطقة أفيفيم ومحيطها".

ولفتت تلك الوسائل الى "تفعيل صفارات الإنذار في منطقة المطلة ومحيطها في إصبع الجليل".

الى ذلك، أعلنت إذاعة "الجيش الإسرائيلي"، أن "85 صاروخا أطلقت من بلدة المطلة".