حصيلة قتلى "الجيش الإسرائيلي" اليوم

أعلن اللبناني، الخميس، عن عدد في صفوف الضباط والجنود "الإسرائيليين" اليوم.

وقال الحزب في بيان، "تؤكد غرفة عمليات المقاومة الإسلامية من مصادرها الميدانية والأمنية الموثوقة أنّ عدد في صفوف ضباط وجنود العدو الصهيوني في المواجهات البطولية التي خاضها مجاهدو المقاومة اليوم 03-10-2024 قد بلغ 17 ضابطًا وجنديًا".

وتشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.