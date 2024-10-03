تعليق أمريكي بشأن لبنان: التصعيد سيخلق وضعا متوترا

اعتبرت وزارة الأمريكية، الخميس، أن التصعيد في سيخلق وضعا متوترا في الضفة.

وقالت الأمريكية في بيان، "تقييمنا كان ولا يزال أن التصعيد في سيخلق وضعا متوترا في الضفة الغربية".

وأعربت عن رغبتها بـ"وقف إطلاق النار بلبنان لكننا نرى أنه من حق إسرائيل استهداف قدرات الجماعات الإرهابية".

وأضافت "نواصل مع الجانب الإسرائيلي بشأن خياراتهم للرد على هجوم إيران الصاروخي"، رافضة "التعليق على تصريحات بايدن بشأن هجوم إسرائيل على المنشآت النفطية الإيرانية".