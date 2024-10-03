غارات "إسرائيلية" عنيفة تستهدف ضاحية بيروت (فيديو)

شن "الإسرائيلي"، غارات عنيفة على الضاحية للعاصمة بيروت.

وقالت وسائل إعلام، إن "صوت القصف على الضاحية بلغ صداه قلب بيروت".

وأضافت أن "الغارات الإسرائيلية على الضاحية لبيروت استهدفت مباني عدة ودمرت بالكامل".



وقُصفت الضاحية بعد دقائق من توجيه "الجيش الإسرائيلي" إنذارا عاجلا إلى سكانها وتحديدا المتواجدين في مبان حددها في خريطتين بحي .



ويأتي ذلك مع استمرار القصف "الإسرائيلي" الجوي على ومحاولات "الجيش الإسرائيلي" التوغل البري في في حين يواصل استهداف الجنود "الإسرائيليين" وعمليات إطلاق الصواريخ التي وصلت إلى تل أبيب وحيفا.