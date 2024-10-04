صهر سليماني.. من هو هاشم صفي الدين أبرز مرشح لخلافة السيد نصر الله؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
لبنان.. حصيلة ضحايا "الغارات الإسرائيلية" خلال 24 ساعة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

صهر سليماني.. من هو هاشم صفي الدين أبرز مرشح لخلافة السيد نصر الله؟

دوليات

2024-10-04 | 03:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
صهر سليماني.. من هو هاشم صفي الدين أبرز مرشح لخلافة السيد نصر الله؟
1,818 مشاهدة

السومرية نيوز – دولي
تصدر القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين - الذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه هدف غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في الساعات الأولى من صباح الجمعة - الأسماء المرشحة لخلافة الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله منذ اغتالته إسرائيل الأسبوع الماضي.

صفي الدين هو ابن خالة السيد نصر الله وصهر قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.
 
ويشبه ابن خالته في الشكل والجوهر وحتى في لثغة الراء.
 
أُعد لخلافته منذ 1994، وجاء من قم إلى بيروت، ليتولى رئاسة المجلس التنفيذي الذي يعتبر حكومة الحزب.
 
وأشرف على عمله القائد الأمني السابق للحزب عماد مغنية.
 
وكان صفي الدين ظل نصر الله بامتياز، والرجل الثاني داخل الحزب.
 
وعلى مدى ثلاثة عقود، امسك الرجل بكل الملفات اليومية الحساسة، من إدارة مؤسسات الحزب الى إدارة أمواله واستثماراته في الداخل والخارج، تاركاً الملفات الاستراتيجية بيد السيد نصر الله.
 
ويعد صفي الدين، المدرج على قائمة الإرهاب الأميركية منذ عام 2017، من كبار مسؤولي الحزب الذين تربطهم علاقات وثيقة مع الجناح العسكري، إلى جانب علاقاته الوثيقة جداً مع الجناح التنفيذي.
 
مصاهرة إيرانية
 
تربطه كذلك بطهران علاقات ممتازة، فهو قضى سنوات في حوزة قم يتعلم فيها، إلى أن استدعاه نصر الله إلى بيروت لتحمل مسؤوليات في الحزب.
 
كما تزوج ابنه رضا في 2020 بزينب سليماني، ابنة قاسم سليماني الذي اغتالته غارة أميركية في بغداد في العام نفسه.
 
واسم صفي الدين طرحته صحيفة إيرانية لخلافة نصر الله قبل 16 عاماً.
 
لكن المطلعين على كواليس الحزب يقولون إن القرار اتخذ قبل ذلك بكثير.
 
فوفقاً لما أكده قيادي سابق بارز في حزب الله لصحيفة الشرق الاوسط آنذاك، فإن "اختيار صفي الدين تم بعد نحو سنتين من تولي نصر الله منصب الأمين العام في 1992، خلفاً لعباس الموسوي الذي اغتالته إسرائيل".
 
ويحدد القيادي السابق توقيت الاختيار بلحظة استدعاء صفي الدين من مدينة قم في إيران إلى بيروت على وجه السرعة عام 1994 لتسلم مركزه الذي مكنه السيطرة على كل المفاصل المالية والإدارية والتنظيمية في الحزب.
 
وما يزيد من حظوظ اختيار صفي الدين لخلافة نصر الله، هو المسار المتشابه إلى حد الغرابة بين الرجلين داخل الحزب.
 
غير أن السيد نصر الله الذي لا يكبر ابن خالته بأكثر من عامين، يبدو أكبر منه بكثير من حيث الشكل، ناهيك من الحضور السياسي والشعبي.
 
ولا توجد الكثير من المعلومات عن صفي الدين، فهذا الرجل ظل لفترة طويلة شبه مجهول في الأوساط السياسية اللبنانية، إلى أن دفعته الإجراءات الأمنية المشددة المحيطة بحسن نصر الله، إلى الظهور محله في مناسبات الحزب، خصوصاً جنازات عناصره وقياداته الذين قتلوا في لبنان أو خلال قتال الحزب في سوريا ضد المعارضة إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد، أو في مناطق انتشاره الأخرى لمساندة البرنامج الإقليمي الإيراني.
 
لكن المعلومات القليلة التي تتوفر عنه تقول إن صفي الدين من مواليد عام 1964، من بلدة دير قانون النهر في منطقة صور جنوب لبنان، ومن عائلة لها حضور قوي بالمعيار الاجتماعي، وهي عائلة قدمت أحد أشهر نواب المنطقة في الستينات والسبعينات وهو محمد صفي الدين، بالإضافة إلى العديد من رجال الدين البارزين.
 
وسعى صفي الدين، وهو لا يزال في عمر صغير نسبياً إلى الزواج قبل السفر إلى الدراسة الدينية في مدينة قم الإيرانية التي كانت تشهد في تلك الفترة اتساعاً متزايداً في طلابها ونفوذها السياسي والديني بعد الثورة الإيرانية عام 1979 كرديف لمدارس النجف الدينية التي تدهور دورها نسبياً خلال حكم الرئيس السابق صدام حسين.
 
وأراد صفي الدين أن يكون زواجه من عائلة متدينة، وأن يصاهر أحد رجال الدين، فكان أن تزوج من ابنة السيد محمد علي الأمين، عضو الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
 
رعاية عماد مغنية
 
وغادر صفي الدين إلى قم ملتحقاً بابن خالته السيد نصر الله.
 
ويقول بعض معارف العائلة إن صفي الدين كان أحد ثلاثة كانوا موضع عناية واهتمام عماد مغنية، المسؤول الأمني البارز لحزب الله، والذي اغتيل في دمشق في شباط 2008 في ظروف ما زالت غامضة.
 
هؤلاء الثلاثة هم السيد حسن نصر الله، ونبيل قاووق أحد أبرز قادة الحزب، وصفي الدين نفسه، موضحين أن مغنية هو من أرسل هذا الثلاثي إلى قم وسهّل أمورهم هناك.
 
وكُتب لهؤلاء الثلاثة أن يكونوا من أبرز قادة حزب الله أوائل التسعينات.
 
فأصبح نصر الله أميناً عاماً، وصفي الدين مديراً تنفيذياً للحزب بالمقياس المؤسساتي، وبمثابة رئيس حكومة حزب الله، أما قاووق فأصبح قائداً عملياً لمنطقة الجنوب ذات الأهمية الكبيرة لدى قيادة الحزب وموقع قوته العسكرية الكبرى.
 
 
إدارة استثمارات الحزب
 
وإضافة إلى الشؤون اليومية للحزب، يدير المجلس التنفيذي الذي ترأسه صفي الدين أيضاً مجموعة استثمارات هائلة الحجم، تهدف إلى تأمين الاستقلالية المالية للتنظيم وتمويل جسده الهائل الذي لا يخضع لتمويل الأموال الشرعية المرصودة أساساً للعمل العسكري.
 
وفيما يقدر البعض هذا الرقم بمليارات الدولارات، تشكك أوساط مطلعة على أوضاع الحزب في هذا رغم اعترافها بضخامة حجم استثمارات الحزب والتي تنتشر في لبنان والعالم العربي وأفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية.
 
وكان المجلس التنفيذي يضم تحت إدارته العمل العسكري، قبل أن يتم إنشاء المجلس الجهادي وفصل صلاحياته عن المجلس التنفيذي.
 
وأثرت السنوات التي قضاها صفي الدين بقم في أفكاره السياسية، فهو مثلاً من الداعمين لفكرة ولاية الفقيه، بالرغم من أن الكثير من شيعة لبنان لا يؤمنون بها.
 
ففي إحدى كتاباته يتطرق صفي الدين من بعيد إلى تجربة رجال الدين الشيعة في قم وأهميتها مقارنة بتجربة النجف، وتأثيرها على الفكر السياسي لدى الشيعة بلبنان، فيقول إن "الساحة الإسلامية الشيعية اللبنانية كان الغالب عليها الانحياز الكبير لمنتجات الفكر الآتي من النجف ولتجربته في كثير من الأحيان بينما غاب عنها إلى حد كبير الخصوصيات القمية إلا في بعض الحالات النادرة، وبشكل مفاجئ وخلافاً للتوقعات المعيشة في عموم الساحة الإسلامية أطل فجر الانتصار للثورة الإيرانية بقيادة الإمام الخميني ليحقق حلماً كبيراً للنهج الإسلامي المتحرر معلناً نجاحاً باهراً وصاعقاً".
 
ويرى أن "نظرية ولاية الفقيه من أهم النظريات التي أخرجها الإمام الخميني من الأدلة الشرعية والعقلية لتكون مشروعاً كاملاً يعالج أهم المشكلات التي واجهت الحركات الإسلامية والتي أدت إلى حالة التشرذم".

>> انضم الى السومرية على واتساب  

لبنان

خليفة

حزب

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
التوترات الاقليمية وموقف العراق - الحلقة ١٥ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-03
Play
التوترات الاقليمية وموقف العراق - الحلقة ١٥ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-03
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان رفد صلاح - الحلقة ٢٥ | season 3
15:30 | 2024-10-03
Play
الفنان رفد صلاح - الحلقة ٢٥ | season 3
15:30 | 2024-10-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-03
Play
العراق في دقيقة 03-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-03
Play
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-03
Morning Live
Play
Morning Live
التغيرات الهرمونية في مرحلة منتصف العمر عند النساء - حلقة ١٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-03
Play
التغيرات الهرمونية في مرحلة منتصف العمر عند النساء - حلقة ١٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
صلاح الدين بيجي - الحلقة ١٢٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-03
Play
صلاح الدين بيجي - الحلقة ١٢٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-03
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 3-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-03
Play
آدم وحواء 3-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-03
بعد التحري
Play
بعد التحري
المنافذ الحدودية...شبهات الفساد تبتلع ثروات العراق - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-02
Play
المنافذ الحدودية...شبهات الفساد تبتلع ثروات العراق - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-02
من الأخير
Play
من الأخير
الشرق الاوسط يعقر ناقة الحرب - حلقة ١٢ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-02
Play
الشرق الاوسط يعقر ناقة الحرب - حلقة ١٢ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-02
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق نون 2-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-02
Play
سباق نون 2-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-02
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
التوترات الاقليمية وموقف العراق - الحلقة ١٥ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-03
Play
التوترات الاقليمية وموقف العراق - الحلقة ١٥ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-03
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان رفد صلاح - الحلقة ٢٥ | season 3
15:30 | 2024-10-03
Play
الفنان رفد صلاح - الحلقة ٢٥ | season 3
15:30 | 2024-10-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-03
Play
العراق في دقيقة 03-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-03
Play
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-03
Morning Live
Play
Morning Live
التغيرات الهرمونية في مرحلة منتصف العمر عند النساء - حلقة ١٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-03
Play
التغيرات الهرمونية في مرحلة منتصف العمر عند النساء - حلقة ١٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
صلاح الدين بيجي - الحلقة ١٢٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-03
Play
صلاح الدين بيجي - الحلقة ١٢٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-03
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 3-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-03
Play
آدم وحواء 3-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-03
بعد التحري
Play
بعد التحري
المنافذ الحدودية...شبهات الفساد تبتلع ثروات العراق - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-02
Play
المنافذ الحدودية...شبهات الفساد تبتلع ثروات العراق - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-02
من الأخير
Play
من الأخير
الشرق الاوسط يعقر ناقة الحرب - حلقة ١٢ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-02
Play
الشرق الاوسط يعقر ناقة الحرب - حلقة ١٢ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-02
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق نون 2-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-02
Play
سباق نون 2-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-02
اخترنا لك
المرشد الأعلى يؤم الجمعة لأول مرة منذ 5 سنوات.. والإيرانيون يتوافدون منذ الفجر للمشاركة
03:22 | 2024-10-04
وزير الخارجية الإيراني يصل الى بيروت
02:52 | 2024-10-04
يستخدمه النازحون.. لبنان يؤكد قطع الطريق الدولي مع سوريا
02:24 | 2024-10-04
استقالات جماعية في أكثر موقع امريكي حساس
02:20 | 2024-10-04
هل طالت غارة بيروت العنيفة هاشم صفي الدين فعلا؟
01:42 | 2024-10-04
رشقة صاروخية صباحية من حزب الله على الأراضي المحتلة
01:21 | 2024-10-04
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.