أردوغان: اسرائيل ضربت الوساطة عرض الحائط ومن يقدم الاسلحة لها مشارك معها

وقال أردوغان انه"من يقدم الأسلحة للكيان الصهيوني مشارك في العدوان على قطاع ولبنان"، مبينا:" لم ندخر جهدا في تخفيف حدة الصراع لكن الكيان الصهيوني ضربت بكل جهود الوساطة عرض الحائط".واضاف، ان" الكيان ينفذ عدوانه على إخواننا في فلسطين ولبنان وتقوم بتصعيد الأمور وتوسيع رقعة الصراع"، موضحا ان"الغرب يزود الكيان بالأسلحة التي تستخدمها في ارتكاب مجازر جماعية في ولبنان".