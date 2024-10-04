بمواقع مختلفة.. حزب الله يعلن استهداف جنود الكيان الصهيوني بصليات صاروخية

وذكر بيان للحزب، انه" تم قصف جمعاً لجنود العدو الصهيوني شرق دوفيف بصلية صاروخية".واضاف:"استهدفنا قوة لجنود العدو الصهيوني أثناء تقدمها بيادر العدس غرب يارون بقذائف المدفعية وبصلية صاروخية".واشار الى انه"تم قصف تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع بصلية صاروخية كبيرة".