خلال محاولتهم التسلل لبلدة يارون.. حزب الله يشتبك مع جنود الكيان الصهيوني

وذكر بيان للحزب، انه"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الصهيونية للمدن والقرى والمدنيين، اشتبك مجاهدونا عند 04:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 4-10-2024 مع جنود العدو الصهيوني أثناء محاولتهم التسلل بلدة يارون".وفي وقت سابق، أعلنت المقاومة الإسلامية اللبنانية حزب الله، استهداف جنود الكيان الصهيوني بصليات صاروخية بمواقع مختلفة منها شرق دوفيف و بيادر العدس وفي محيط موقع البغدادي بصليات صاروخية كبيرة.