برا وبحرا وجوا.. 23 دولة تجلي رعاياها من لبنان

نيوز – دولي

بدأت دول من مختلف أنحاء العالم إجلاء رعاياها من بعد تصعيد حاد في الصراع بين وحزب الله اللبناني.

أستراليا

وفرت السلطات لمواطنيها مئات المقاعد على متن طائرات لمغادرة لبنان، وأرسلت طائرة عسكرية إلى قبرص في إطار خطة طوارئ.

ويمكن أن تشمل خطة الطوارئ الإجلاء بحرا، لكن السلطات الأسترالية حثت ما يقدر بنحو 15 ألفا من مواطنيها في على المغادرة جوا بينما لا يزال بيروت مفتوحا.

بلجيكا

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) أن نصحت المواطنين بمغادرة في أقرب وقت ممكن.

البرازيل

وأرسلت البرازيل طائرة إيرباص إيه 330 تابعة لسلاح الجو لنقل البرازيليين الذين يريدون مغادرة .

وتقول الحكومة إن "هناك 3000 برازيلي يريدون العودة إلى بلدهم".

وتقرر أن تغادر الطائرة وعلى متنها 220 شخصا بيروت أمس الجمعة وأن تقوم برحلتين أسبوعيا.

الصين

وقالت الصينية اليوم السبت إنه "تم إجلاء أكثر من 200 صيني بسلام".

كندا

وتشير تقارير إخبارية من كندا إلى أنها "ستتعاون مع أستراليا في إجلاء رعايا البلدين بحرا".

وذكرت صحيفة تورونتو ستار أن "الخطة تتضمن التعاقد مع سفينة تجارية لنقل ألف شخص يوميا".

قبرص

وأجلت قبرص 38 من رعاياها من بيروت يوم الخميس الماضي على متن طائرة وفرتها اليونان.

ويقدر عدد القبارصة في بما بين 1000 و1500.

الدنمارك

وحثت الدنمارك رعاياها على مغادرة في أسرع وقت ممكن، لكنها قالت إنها "لم تبدأ بعد عملية إجلاء إذ لا تزال هناك رحلات تجارية تغادر لبنان".

وقالت الدنماركية في بيان إن "شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية ستسير رحلات إضافية من بيروت لوجهات في أوروبا لتلبية الطلب على الرحلات الجوية لمغادرة البلاد".

فرنسا

ولم تصدر فرنسا أمرا بالإجلاء رغم وجود خطط طوارئ منذ عدة أشهر. وتركز خطط الطوارئ الحالية على قبرص ومطار بيروت وتبحث أيضا عمليات إجلاء عبر تركيا.

ولدى فرنسا سفينة حربية في المنطقة وستصل حاملة طائرات هليكوبتر فرنسية إلى شرق البحر المتوسط في الأيام المقبلة للاستعداد في حالة اتخاذ قرار بإجلاء الرعايا الأجانب من .

ألمانيا

قالت الألمانية إنها نقلت 219 مواطنا ألمانيا آخرين من أمس الجمعة بينما تواصل إجلاء الموظفين غير الأساسيين وأسر العاملين في السفارة والمواطنين المعرضين لمخاطر طبية. وقالت إنها ستدعم الآخرين الذين يحاولون المغادرة.

اليونان

وأجلت اليونان 22 من رعاياها يوم الخميس مع بعض القبارصة. وحثت اليونانية مواطنيها على مغادرة وتجنب أي سفر إلى هناك.

وتوجد فرقاطة على أهبة الاستعداد تحسبا لطلب أي مساعدة.

إيطاليا

وقلصت إيطاليا عدد موظفيها الدبلوماسيين وعززت قوات الأمن في سفارتها في بيروت.

وحث وزير الخارجية أنطونيو تاياني رعايا إيطاليا مرارا على مغادرة وسعى للحصول على ضمانات من بشأن سلامة الجنود الإيطاليين المشاركين في عمليات حفظ السلام في المنطقة.

اليابان

وفر 11 يابانيا وخمسة أجانب من إلى الأردن على متن طائرة نقل عسكرية يابانية من طراز سي-2 أمس الجمعة. ويوم الخميس كان هناك نحو 50 مواطنا يابانيا في .

هولندا

وقالت وزارة الدفاع الهولندية إن أمستردام قررت إرسال طائرة عسكرية لإعادة رعاياها من على متن رحلتين جويتين يومي الجمعة والسبت.

وأضافت أن الرحلتين إلى القاعدة الجوية العسكرية في أيندهوفن ستكونان متاحتين أيضا لمواطني دول أخرى في حال وجود مقاعد كافية.

بولندا

وهبطت في وارسو أمس الجمعة طائرة تقل عشرات البولنديين ومواطنين من دول أخرى كانوا يريدون مغادرة .

وكانت بولندا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستحد من أعداد الموظفين في سفارتها في بيروت.

البرتغال

نصح رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو بعدم السفر إلى .

وقدمت السلطات اللبنانية المساعدة في إجلاء عدد صغير من البرتغاليين المقيمين هناك.

رومانيا

قالت وزارتا الخارجية والدفاع في رومانيا، إن بوخارست أجلت 69 مواطنا من على متن طائرة عسكرية يوم الخميس.

وذكرت الأسبوع الماضي أن أكثر من 1100 روماني وأفراد أسرهم كانوا قد سجلوا وجودهم في في السفارة هناك.

روسيا

قال وزير الطوارئ الروسي إن البلاد بدأت في إجلاء مواطنيها من وإن رحلة خاصة غادرت بيروت يوم الخميس على متنها أفراد أسر البعثة الدبلوماسية.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن نحو ثلاثة آلاف روسي ومواطنين من دول أخرى في رابطة الدول المستقلة يريدون مغادرة .

سلوفاكيا

سترسل سلوفاكيا طائرة عسكرية لنقل مواطنيها ورعايا دول أخرى إلى قبرص.

كوريا الجنوبية

أجلت طائرة عسكرية كورية جنوبية 97 من مواطنيها وأفراد أسرهم من لبنان، وفقا لما ذكرته في كوريا الجنوبية.

إسبانيا

قالت إسبانيا إنها تعتزم إرسال طائرتين عسكريتين لإجلاء ما يصل إلى 350 إسبانيا من .

تركيا

وقالت التركية يوم الثلاثاء إنها مستعدة لتنفيذ عملية إجلاء محتملة لأتراك من جوا وبحرا، وتعمل مع حوالي 20 لإجلاء محتمل لرعايا أجانب عبر تركيا.

وهناك نحو 14 ألف تركي مسجلون لدى القنصلية التركية في لبنان، لكن هذا العدد غير مؤكد.

بريطانيا

وقالت الحكومة البريطانية يوم الخميس إنها نظمت عددا محدودا من رحلات الطيران العارض لمساعدة رعاياها على مغادرة وكررت نصيحتها لهم بالمغادرة فورا.

وغادر أكثر من 150 بريطانيا وأفراد أسرهم بيروت على متن رحلة استأجرتها الحكومة يوم الأربعاء، ونقلت بريطانيا نحو 700 جندي إلى قبرص لتعزيز وجودها في المنطقة حيث تنشر بالفعل أصولا عسكرية تشمل سفينتين تابعتين للبحرية الملكية.

الولايات المتحدة

وأمرت الولايات المتحدة بنشر العشرات من قواتها في قبرص للمساعدة في الاستعداد لأي سيناريوهات مثل إجلاء الأميركيين من .

وقالت يوم الثلاثاء إنها تعمل مع شركات الطيران لزيادة عدد الرحلات الجوية من مع توفير مزيد من المقاعد للأميركيين.