الخزانة الأمريكية تحذر المؤسسات المالية من عقوبات بسبب إيران

حذرت الأمريكية، المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع أو مع قطاعها المالي من أنها قد تتعرض لعقوبات أمريكية في أي وقت ودون إشعار مسبق.



ودعت الخزانة الأمريكية في تنبيهها هذه المؤسسات إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذا النشاط وتلك العلاقات.



ويأتي هذا التحذير في إطار حملة الضغط الاقتصادي المتصاعدة التي تقودها على ، والتي شملت في الأشهر الأخيرة استهداف مصارف ومؤسسات مالية في دول ثالثة تتهمها الخزانة بتسهيل معاملات إيرانية، أو بتقديم قنوات مالية بديلة لطهران، وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة "الإقصاء الاقتصادي" التي أعلنها سكوت بيسنت في أغسطس الماضي.