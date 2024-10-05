مصدر لبناني: انقطاع الاتصال بالقيادي في حزب الله هاشم صفي الدين منذ غارة الجمعة

نيوز – دولي

كشف مصدر امني لبناني، اليوم السبت، عن انقطاع الاتصال برئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين منذ غارة الجمعة.

ونقلت عن المصدر قوله ان "الغارات على الضاحية تمنع رجال الإنقاذ من الوصول للموقع المحتمل لاستهداف هاشم صفي الدين". وأضاف المصدر ان "الاتصال انقطع بهاشم صفي الدين منذ غارة الجمعة".

