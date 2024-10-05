"الجيش الإسرائيلي": نستعد لشن هجوم كبير على إيران

نيوز – دوليات



نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن جيش الاحتلال، أنه يحضر لشن هجوم كبير على إيران، بعد الضربة الصاروخية الإيرانية التي تلقتها تل أبيب في وقت سابق من هذا .





ونقلت الإذاعة عن عسكري قوله إنّ "الجيش منشغل بالاستعدادات للهجوم معظم الوقت"، مؤكدا بأن الرد على سيكون قاسيا، مضيفا ان "إسرائيل" تتوقع تعاونا كبيرا في العمل الهجومي من الدول الشريكة في المنطقة.

كما ذكرت إذاعة "جيش الاحتلال الإسرائيلي" أنّ يستعد للهجوم على وسيكون الأمر جديا وكبيرا.ونقلت الإذاعة عن عسكري قوله إنّ "الجيش منشغل بالاستعدادات للهجوم معظم الوقت"، مؤكدا بأن الرد على سيكون قاسيا، مضيفا ان "إسرائيل" تتوقع تعاونا كبيرا في العمل الهجومي من الدول الشريكة في المنطقة.