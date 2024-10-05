الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية ومعلومات حول استهداف سيارة

نيوز – دولي

ذكرت وسائل إعلامية سورية اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في أجواء ريف الغربي.

وقالت المصادر ان "الدفاعات الجوية اطلقت مضادات من منطقة الكلية الحربية وريف الغربي، للتصدي لأهداف معادية". وأضافت ان "هناك أنباء أولية عن استهداف سيارة قرب مدخل الشمالي".

