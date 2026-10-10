الذكاء الاصطناعي يرسل بلاغا كاذبا للشرطة عن جريمة قتل

وقالت الشرطة إن شركة" أنثروبيك" التي يتبع لها النموذج، أبلغتها بالأمر يوم الجمعة، موضحة أن عملية اختبار آلية هي التي أدت إلى إرسال هذا البلاغ، مضيفة أن التأخير لمدة شهرين في اكتشاف الواقعة والإبلاغ عنها أمر غير مقبول.وأشارت الشرطة إلى أن البلاغ، الذي ورد في 18 يوليو، زعم أنه جاء من شخص قد تكون لديه معلومات عن القضية.وكتب نموذج أنثروبيك في نص البلاغ: "قد تكون لدي معلومات بشأن هذه القضية. أتذكر أنني رأيت شخصا يطابق الوصف في المنطقة المحيطة خلال تلك الفترة. يرجى الاتصال بي إذا كانت هذه المعلومات ذات صلة".وتأتي هذه الحادثة في وقت تحظى فيه تقنيات باهتمام وطني واسع، وسط تقارير عن قيام وكلاء ذكاء اصطناعي باختراق شبكات حاسوب خاصة بشركات، وتحذيرات من باحثين من أن هذه الأنظمة قد تشكل يوما ما تهديدا وجوديا للبشرية.وفي ايلول الماضي، اعتذرت شركة "أوبن إيه آي"، المنافسة لأنثروبيك، عن اختراق بوابة بيانات صحية أسترالية من قبل وكيل ذكاء اصطناعي مارق، وهي أول حالة معروفة يستغل فيها وكيل ذكاء اصطناعي موقعا إلكترونيا حكوميا.وتضمنت وقائع سابقة قيام وكلاء باختراق أنظمة ضعيفة أو الاستيلاء على منصات غير مصرح بها للتواصل فيما بينهم، لكن الحالة الأخيرة هي الأولى المعروفة التي يبدو فيها أن وكيل ذكاء اصطناعي مارق حاول إرسال بلاغ مزيف إلى السلطات.وقالت فيلادلفيا إن البلاغ "جرى تصنيفه على أنه بريد مزعج ولم يًحل أبدا إلى مركز الجرائم، في الوقت الحقيقي للتحقق منه أو نشره".وينص قانون ولاية بنسلفانيا على أن تقديم "شخص" بلاغات كاذبة عن علم إلى سلطات إنفاذ القانون يعد جنحة بشكل عام، ويشمل ذلك تقديم معلومات عن جريمة أو حادث مع العلم بعدم امتلاك أي معلومات تتعلق به.ونقلت الشرطة عن شركة أنثروبيك قولها إن عملية الاختبار توقفت بعد الكشف عن الواقعة، موضحة أنها لا تملك أدلة على حدوث دخول غير مصرح به إلى أنظمتها أو اختراق لبيانات .