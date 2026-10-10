مقتل مسلح احتجز 13 طفلا في مدرسة تحت التهديد

وقالت ليتيسيا مارتينز، المتحدثة باسم شرطة ولاية بارانا، للصحفيين خارج مدرسة "سي إم إي آي ساو براذ"، إن المشتبه به دخل أحد الصفوف واحتجز الأطفال والموظفين كرهائن لمدة ساعتين. ولم تكشف المتحدثة عن كيفية مقتل الرجل أو أعمار الأطفال الذين احتجزوا.وأضافت مارتينز أن المشتبه به هدد أيضا بصب البنزين على نفسه وعلى الآخرين، وأن فرق التفاوض التابعة للشرطة كانت موجودة في الموقع لكنها لم تجد بديلا عن تحييده.ولم تذكر ما إذا كان الرجل قد عبر عن أي دافع محدد لأفعاله.وقع الحادث في منطقة للطبقة المتوسطة في بلدة ساو براذ بمدينة كوريتيبا، التي يقطنها نحو 1.8 مليون نسمة وتقع على بعد 400 كيلومتر ساو .وأظهرت وسائل الإعلام المحلية مشاهد لأولياء الأمور وهم يبكون خارج المدرسة في انتظار المعلومات بينما كانت المفاوضات جارية بين المشتبه به والشرطة.وبعد دقائق من وقوع انفجارين، ظهر عناصر الشرطة البرازيلية وهم يحملون بعض الأطفال إلى الخارج.وقالت بلدية كوريتيبا في بيان لها إن الأطفال والعاملين في المدرسة سيحصلون على دعم نفسي في أعقاب الحادث.