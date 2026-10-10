غارات سعودية تستهدف محطة لشركة النفط اليمنية في الحديدة

ونقلت الوكالة عن مصادرها أن ست غارات شنها الطيران السعودي على مديرية عبس بمحافظة حجة، شمال غربي ، فيما استهدفت الطائرات محطة تابعة لشركة النفط اليمنية في مديرية باجل بمحافظة ، المطلة على البحر الأحمر.وأشارت الى أن الغارات اسفرت ايضاً عن إصابة ثلاثة مواطنين.