ترامب: جائزة نوبل للسلام منحت لشخص غامض

وقال خلال تجمع انتخابي في مدينة بولاية ، دعماً لمرشح الحزب الجمهوري لمنصب حاكم الولاية: "منحوا نوبل للسلام لشخص لم أسمع به من قبل. لا أحد سمع به. شخص غامض".وانتقد ترامب عملية منح الجائزة بالكامل، قائلاً: "وصمة عار لا تُمحى على دولة والأشخاص الذين اتخذوا هذا القرار المخزي والمشين. جائزة نوبل للسلام فقدت مصداقيتها إلى الأبد بفعل مجموعة صغيرة من أنصار الأيديولوجيات الراديكالية".وفي منشور على منصته "تروث سوشال"، جدّد ترامب انتقاده لمنح الجائزة لبيلاي، ووصفها بأنها شخص غامض لم يسمع بها أحد، وقال إنها "تكره بوضوح".وأكد أنه كان يستحق الجائزة عن ثماني حروب، وأنه على وشك إنهاء أو كسب حربين أخريين: ، وروسيا/أوكرانيا، في حين أنها لم تنهِ أي حرب. واعتبر أنه أحق بالجائزة من أي شخص آخر بسبب إنهائه حروباً وتحقيقه إنجازات.وختم ترامب بالتأكيد على أن قرار النرويج يمثل "وصمة عار لا تُمحى"، وأن جائزة نوبل للسلام "فقدت مصداقيتها إلى الأبد بفعل أيديولوجيين راديكاليين أعداء الحضارة".وكانت في قد أعلنت أن جائزة السلام لعام 2026 ستُمنح لرئيسة السابقة نافي بيلاي، تقديراً لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.