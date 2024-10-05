الصحة اللبنانية: 25 شهيدا و 127 جريحا بالغارات الاسرائيلية يوم امس

وذكرت الانباء اللبنانية ان"مركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة اكد أن غارات العدو الصهيوني يوم أمس، أدت إلى استشهاد 25 شخصا وإصابة 127 بجروح".واشار ت الى ان "الغارات الاسرائيلية نفذت في بلدات وقرى والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل والعاصمة بيروت".